Prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Nesta terça-feira (18) policiais militares do 1º RPMon prenderam dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Rua Conceição Santos Curto, bairro Lôndero por volta das 22h30.

A guarnição de serviço recebeu uma informação de uma possível venda de arma de fogo, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Chegando no local os policiais avistaram estacionar um veículo não sendo possível identificar, ao perceber a presença da Brigada Militar o condutor do veículo fugiu do local, desceram do carro dois indivíduos, um deles com uma arma longa, que ao avistaram a viatura tentaram fugir não obtendo êxito, sendo abordados e identificados como I. S. M. e A. M. R. P. Com a dupla foi encontrado uma espingarda calibre 12 Maverick de numeração raspada, porções de maconha, dois aparelhos celular certa quantidade em dinheiro.

Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos a Delegacia de Polícia.

Material apreendido:

-01 Espingarda cal .12 marca Maverick;

-R$ 110 reais em dinheiro;

– 02 aparelhos celulares;

– 02 buchas grandes de maconha pesando 152 gramas;

– 10 porções fracionadas de maconha.