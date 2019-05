Prisão por tráfico de entorpecentes

Em patrulhamento próximo ao colégio João XXIII, no noite do dia 04, sábado, a Brigada Militar abordou o indivíduo com iniciais E.S.M. e encontraram em seu poder 20 papelotes com um pó com características de cocaína,pesando 28 gramas, dois tijolos de um produto com características de maconha e R$ 382 reais em notas diversas. O suspeito foi encaminhado a Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro da ocorrência e depois foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.

A guarnição que prendeu E.S.M. estava composta pelo Sgt Jairo, Sd Daniel e Sd. Thomazzeti.