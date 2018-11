Prisão por tráfico de entorpecentes

Na sexta-feira, 16, por volta das 5h30, a Brigada Militar prendeu o indivíduo com iniciais S.N.M. na rua Ataíde Pontes, 352. De acordo com dados fornecidos pela Brigada Militar, S.N.M., que já possuía ocorrências policiais por ameaça e posse irregular de arma de fogo, estava realizando tráfico de entorpecentes.

O suspeito foi conduzido ao Hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Atendimento e após encaminhado a Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante.