Prisões por envolvimento a roubo em propriedade rural de São Gabriel

A Polícia Civil de São Gabriel efetivou a prisão de três pessoas no município de São Sepé, dois homens e uma mulher – suspeitos de envolvimento no roubo a uma propriedade rural em Catuçaba na semana passada. As prisões ocorreram nesta quarta-feira. Após obter mandado de prisão preventiva na Justiça, policiais civis se deslocaram para efetivar as prisões.

Os dois homens e a mulher são investigados por envolvimento em um roubo a propriedade rural em Catuçaba, ocorrido na tarde de quarta-feira, 26 de agosto. Na invasão, cerca de oito pessoas foram reféns por 2 horas e os criminosos levaram várias armas, mil munições e 8 mil reais em dinheiro, também infringindo pânico e terror às vítimas.

Os presos foram para São Gabriel e ficarão presos preventivamente no presídio local. As investigações continuam sendo realizadas pela Polícia Civil. Ao todo, foram cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão cumpridos em São Sepé.

