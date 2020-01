Produtores locais apostam na Festa da Uva como vitrine para a vitivinicultura

A 6ª edição da Festa da Uva de São Sepé está se aproximando e trazendo muito mais do que vendas. Por traz do evento, que acontece nos dias 31 de janeiro e 1° de fevereiro e serve como vitrine para frutas e derivados produzidos em solo local, há histórias que merecem ser contadas.

Entre os personagens deste cenário que envolve a relação com a terra, paciência e dedicação, está seu Gilmar Ventorini, 58 anos, três deles voltados ao cultivo de parreiras no distrito de Tupanci. Apesar de ainda recente, a experiência agora significa um novo desafio na vida do aposentado. “Eu sempre tive vontade de trabalhar com frutas. Depois que me aposentei, resolvi vir para fora. No início, foi uma batalha, pois queria orientação técnica para começar. Depois que fiz um curso sobre manejo de parreira, implantei exatamente como aprendi e já tive resultados no primeiro ano”, conta.

Atualmente, Ventorini possui uma área de meio hectare com uvas do tipo niagra rosa, niagra branca, concord, bordô e carmen. Com a experiência de quem cuida de tudo sozinho, alerta quem deseja se aventurar na área: “É uma ótima cultura, mas exige dedicação. Não há nada melhor que a prática”, diz. Membro da Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, ele vai participar da Festa da Uva pela terceira vez, oferecendo aos consumidores uvas in natura e sucos. Para ele, o evento organizado pela Administração Municipal é uma boa vitrine. “Os produtos saem bem rapidinho”, conta, otimista.

A vitivinicultura também ganhou espaço na vida do bancário aposentado Carlos Eugênio Druzian. É em uma chácara na localidade de São Rafael que ele produz vinhos a partir de uvas locais, obtidas por meio dos produtores vinculados a associação. Desde que as frutas chegam na sua propriedade até a comercialização da bebida transcorrem cerca de seis meses. Por safra, Druzian elabora cerca de dois mil litros de vinho. “Estimo oferecer cerca de 200 litros na festa da uva. O produto é sempre bem procurado”, revela. Este ano, a Festa da Uva contará com a participação de cerca de 15 produtores locais, que vão oferecer sucos, vinhos, cucas, uvas in natura, entre outras opções. Além disso, haverá distribuição de água quente e erva mate, sorteios e shows musicais. A programação é gratuita.