Professora de Vila Nova do Sul morre em acidente na BR-290

Na manhã de hoje, 28, por volta das 9 horas, um grave acidente na BR-290 próximo a Vila Nova do Sul, vitimou a professora Solange Trindade Neves. Segundo informações a professora se deslocava de Vila Nova do Sul para a localidade de Cerrito do Ouro onde possui familiares. O carro dirigido pela professora saiu da pista chocando-se contra uma árvore. Com a violência do impacto a professora que ficou presa as ferragens vindo a falecer no local. O acidente aconteceu próximo a sede campeira do CTG Sincero Lemes.