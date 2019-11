Um grupo de professores das escolas estaduais foi, na data de hoje, 26 de novembro, para Porto Alegre com o propósito de participar da Assembleia Geral do CPERS. A assembleia que começou por volta das 13h30min na Praça da Matriz, pretende reunir mais de 10 mil pessoas, os temas que serão debatidos definirão a posição da categoria em relação à greve do magistério estadual.

Uma parcela dos professores está em greve desde segunda feira, 18, contra o pacote de medidas do Governo do Estado.