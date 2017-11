Programa cooperativista do Sescoop/RS chega ao município

A cidade de São Sepé, na região Central do Estado, receberá no próximo sábado (4/11), o Programa de Educação e Cultura Cooperativista, promovido pelo Sescoop/RS, com apoio das cooperativas da região, Cotrisel – que comemora 60 anos em 2017 e Sicredi Região Centro. O Programa tem como objetivo integrar dirigentes, associados, colaboradores, familiares e comunidades em que atuam as cooperativas, divulgar a doutrina cooperativista, promover os princípios e valores do cooperativismo e promover a educação cooperativista por intermédio de espaços culturais, prioritariamente a música.

A programação, que serve como preparação para a 10ª edição do festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo que acontece na cidade, no dia 18 de novembro, trabalhará a educação cooperativista com quatro diferentes grupos: jovens, lideranças, mulheres e crianças, incentivando-os a serem protagonistas no desenvolvimento e na gestão das cooperativas.

No auditório da Cotrisel (supermercado), o grupo de lideranças de cooperativas, entidades sociais, prefeitos e demais autoridades regionais assistirá à apresentação do presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno e do diretor da Ocergs, Valdir Feller, sobre as potencialidades do cooperativismo gaúcho. Também participará de painéis sobre o tema Experiências de Gestão e Educação Cooperativa. Representando os ramos Agropecuário e Crédito, os painelistas serão o diretor executivo da FecoAgro/RS, Sérgio Luis Feltraco e o diretor da Ocergs, Orlando Müller, respectivamente.

A Associação dos Funcionários da Cotrisel receberá o grupo de crianças de até 13 anos que participara de atividades dinâmicas e jogos para incentivar a cooperação, com a pedagogia do projeto União Faz a Vida, do Sicredi. Em seguida, os adolescentes aprenderão sobre reciclagem e meio ambiente, através do projeto A Turminha da Reciclagem, realizado por Fundação Aury Bodanese, Cooperativa Central Aurora Alimentos e Sescoop/RS.

Também na associação, um grupo de jovens de até 21 anos assistirá à palestra do comunicador Duda Garbi intitulada Tire o melhor de si mesmo e, em seguida, do professor e pesquisador Everaldo Marini, sobre o tema O jovem e o cooperativismo.

Na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, os trabalhos serão voltados ao grupo de mulheres produtoras que têm um importante papel na comunidade. Elas assistirão à palestra de Fabrício Carpinejar sobre Família de afetos: um jeito gaúcho de amar e, em seguida, da analista técnica do Sescoop/RS, Ubiracy Barbosa Ávila, sobre O Papel da Mulher como Protagonista no Cooperativismo.

Após o encerramento das atividades, os participantes de todos os grupos se reunirão na sede da Associação dos Funcionários da Cotrisel para socialização de ideias debatidas durante a manhã e almoço cooperativo. O programa será coroado com a realização do 10º Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo, no dia 18 de novembro, no ginásio municipal de esportes Nery Bueno Lopes. Na oportunidade, além da apresentação da etapa classificatória, totalizando 20 músicas, será realizada também a final do festival, que terá como atração de encerramento show com a dupla César Oliveira e Rogério Melo.