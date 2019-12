Programa “Maria Sem Medo” será destinado a escolas municipais

Com a intenção de divulgar a Lei Maria da Penha, foi aprovado por unanimidade na ultima terça-feira (10), o Projeto de Lei 078/2019 de autoria do vereador Werther Vargas Filho (PP). O PL autoriza a implantação do Programa “Maria Sem Medo” nas escolas da rede pública municipal de São Sepé.

Este programa tem como objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, que determina mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e também de divulgar entre alunos, professores e comunidade escolar, informações a respeito do crime de feminicídio. “A principal intenção deste programa é prevenir que situações como a que ocorreram com a Maria da Penha, não se repitam e que os alunos saibam como devem agir e como se defender caso ocorra alguma caso parecido”, explica o vereador Eto Vargas.

Segundo o Vereador o Programa poderá ser implantado por professores ou entidades que tenham como atribuição os direitos das mulheres, mediante convênios ou parcerias, através de seminários, palestras e eventos artísticos e culturais. “A finalidade é divulgar as medidas de assistência disponíveis à mulher em situação de violência doméstica e familiar”, ressalta.

O programa ainda tem como objetivo conscientizar os estudantes e a comunidade escolar sobre a importância do respeito aos direitos humanos e de prover a igualdade de gênero, além de abordar a necessidade de realizar a denúncia de casos de violência. Podendo ser abordadas estas finalidades durante o ano letivo, sendo que no dia Internacional da Mulher, deverá ser realizada uma programação ampliada e especifica em alusão à data e ao tema.