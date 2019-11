Programa Rodas da Integração traz temática da Consciência Negra

A sociedade atual está repleta de diferenças e conflitos de interesse, nem sempre há a possibilidade de atender às expectativas de todos, o que acaba gerando conflitos muitas vezes desnecessários, mas que podem ser resolvidos com diálogo e escuta ativa em uma simples “Roda de Conversa”. Neste sentido a Associação Vila Esperança-AVE, está criando o programa “Rodas de Integração” que terá como primeira temática a “Consciência Negra” em alusão ao dia da consciência negra, com o intuito de promover o debate sobre a cultura e integração de todos os povos.

Neste primeiro evento que ocorrerá no dia 24 de novembro na Sociedade Recreativa Visconde do Rio Branco, com início às 12h, contaremos com a contribuição para o debate da senhora Cátia Cilene Dutra Moraes, Coordenadora de Promoção de Igualdade Racial de Caçapava do Sul, além da participação de grupos de capoeira, representantes de religiões de matriz africana, autoridades locais e comunidade em geral.

Será servida uma feijoada com acompanhamentos ao meio-dia no valor de 10 reais, compras somente antecipadas no fone 996846431.