Programa Vigiágua é apresentado aos Vereadores

Após um chamamento do Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo Nunes, a coordenadoria do Programa Vigiágua esteve na Casa durante a manhã de sexta-feira, dia sete, para apresentar informações a respeito do Programa. Este é um programa de vigilância e monitoramento da qualidade da água utilizada para consumo humano e está sob a responsabilidade da Vigilância Ambiental do Município de São Sepé, juntamente com a Secretaria de Saúde.

Estiveram presentes o coordenador do Programa Vigiágua da 4ª CRS – Santa Maria, Dirceu Castiglioni e a coordenadora municipal Claudia Santos, que falou aos Vereadores sobre o Programa. Também o mestre em Química, senhor Milton Seiffert, explanou sobre os agrotóxicos encontrados em águas brutas.

Durante a apresentação do Programa, foram disponibilizados pela coordenadora ambiental relatórios, laudos e análises realizados pelo Programa para apreciação dos Vereadores e seus assessores. Os Vereadores fizeram vários questionamentos sobre a qualidade da água ofertada pela concessionária no município. Segundo os coordenadores do programa, os parâmetros analisados pelo Vigiágua, as amostras coletadas estão em conformidade com a portaria de consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde.

Para a coordenadora Cláudia Santos, a reunião foi muito produtiva, visto que os temas água e agrotóxicos são preocupantes. “É um estimulo para nós do Programa saber que os Vereadores estão preocupados como nós, com a qualidade da água em São Sepé. Estamos trabalhando sempre para a população não ser prejudicada”, conta Cláudia Santos. Ainda segundo ela, o programa não é contra o uso dos agrotóxicos, mas pelo uso correto. “Não somos contra o uso dos agrotóxicos, precisamos pensar em prevenir nossa população, e também precisamos trabalhar pelo uso de EPIs corretos”, ressalta.

Ao final da reunião, os Coordenadores e Vereadores debateram sobre o assunto e foi sugerida a realização de um Seminário para falar sobre a água e o uso do agrotóxico. A equipe da Vigilância Ambiental se colocou à disposição para parcerias e para qualquer tipo de esclarecimentos que competem ao setor. “Precisamos unir forças entre os órgãos, para uma redução no índice de intoxicação por produtos tóxicos. Prevenir ainda é a melhor atitude”, finalizou Cláudia Santos.

Estiveram presentes os vereadores Lauro Ouriques, Maria Silveira, Elcio Teixeira e o presidente da Casa, Paulo Nunes.

Foto: Programa Vigiágua.