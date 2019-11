Programação da Semana da Cultura inicia nesta segunda-feira

A segunda-feira começou com peça teatral e exposição de fotos do coral Vozes da Pulquéria no Centro Cultural Diolofau Brum. As atividades deram início a programação da Semana da Cultura 2019 em São Sepé, que é promovida pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Secretaria Municipal de Cultura.

De hoje até o dia 11, a população poderá participar de apresentações teatrais, shows musicais e mostras. Dois dos eventos mais esperados pelos sepeenses também acontecem dentro da Semana da Cultura: A Feira do livro, nos dias 6, 7 e 8, que será montada na Praça das Mercês, e o Festival Dança São Sepé, nos dias 7 e 8, no ginásio municipal.

Confira a programação: