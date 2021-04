Programação de aniversário de São Sepé inicia na segunda-feira

Na próxima quinta-feira, 29 de abril, São Sepé completa 145 anos e por meio da Fundação Afif, a Administração organizou uma programação online para comemorar a data.

As atividades iniciam na segunda-feira, 26, com a homenagem de artistas sepeenses, junto ao Coral Vozes da Pulquéria, em uma versão especial do Hino de São Sepé. “A ideia foi gerar uma integração entre os músicos de São Sepé, que nos brindaram com uma linda versão do nosso hino municipal. A Fundação Afif tem a honra de unir esses artistas, mesmo em tempos de pandemia, neste projeto que engrandece ainda mais o orgulho de ser sepeense”, destacou o diretor cultural, Lucas Cirolini.

No decorrer da semana, a programação da live Talentos da Terra, irá apresentar shows musicais, das 20h às 21h, através da página JGTV. Na segunda-feira, o início da programação terá animação do Grupo Levada Maneira; na terça-feira, Vitória Forgiarini e Joceli Rosa; quarta-feira, Nilton Nascimento; quinta-feira, Samba para os Mestres; e sexta-feira, 30, o encerramento ficará por conta do Grupo Casereando.

A Fundação Afif, também estará arrecadando alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues direto na fundação de segunda a sexta-feira, até dia 30 de abril entre os horários das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30. Os alimentos arrecadados serão doados ao Escritório de Cidadania de São Sepé, na semana seguinte ao evento.