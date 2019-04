Programação de aniversário de São Sepé

Dando prosseguimento as festividades dos 143 anos de São Sepé, aconteceu neste domingo, na Praça das Mercês, às 14h15min a largada do 3º Desafio São Sepé de Moutain Bike, com chegada prevista para às 16 horas.

Após terá o show “Outra Vez…Por ti, Sepé!”, dos Talentos da Terra com Paulo De Leon e Karine Nunes, e encerrando a programação deste domingo, também na Praça das Mercês, haverá a apresentação da Banda Indústria Musical.

Na segunda-feira, 29, dia do aniversário do município, ocorrerá a Mateada Show na Praça das Mercês a partir das 17 horas com apresentação de Fabiane Brum & Zizi Machado.Após, a dupla Cesar Oliveira & Rogério Melo sobem ao palco, a no encerramento show com Tchê Chaleira.

Na terça-feira, 30, às 20 horas haverá o Baile de Aniversário de São Sepé, no Clube Bento Gonçalves, encerrando as programações.