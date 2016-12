Programação de hoje do Natal no bairro Pontes é cancelada

A programação do Natal da Família Sepeense, que seria nesta segunda-feira, 19, em frente ao Salão Comunitário do Bairro Pontes, com show dos alunos da Casa da Cultura, Grupo Extrema Conduta e Banda Balada Boa, além da presença do Papai Noel, foi cancelada.

A direção da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e os integrantes da Pastoral da Criança e Projeto Vila Esperança, decidiram cancelar o evento em razão do trágico falecimento dos jovens Renato Souza e Clarice Leal Rios.

Segundo o presidente da Fundação Cultural, Luís Garcia, o avento será realizado em outra data, provavelmente no mês de janeiro.