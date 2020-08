Progressistas definem data da Convenção Municipal

Em 17/08/2020, segunda-feira, reuniu-se a Diretoria Executiva do Partido Progressistas para tratativas de assuntos ligados ao processo eleitoral 2020. Também foi debatido sobre os pré candidatos a vereadores, sendo que o PP já tem uma nominata de 15 pré candidatos, sendo 11 homens e 4 mulheres e o objetivo do Partido é preencher as 17 vagas, restando ainda, de acordo com a legislação, duas vagas para mulheres. O presidente Renato Rosso ressaltou que o Progressistas possui a maior Bancada na Câmara de vereadores com 05 cadeiras e o objetivo é elevar para 06 o número de Vereadores da bancada a partir de 2021. A data da Convenção ficou marcada para o dia 31/08/2020, segunda-feira, das 17 horas até às 20 horas, na Câmara de Vereadores. Medidas e protocolos sanitários serão tomados em razão da Pandemia e a votação se dará por chamada alfabética, com horários pré-determinados, além do uso de máscaras, distanciamento e uso de álcool gel. Presentes à reunião o pré candidato à Prefeito Cleri Schroeder e o atual Prefeito Léo Girardello.