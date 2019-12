Projeto Bombeiro Mirim realiza formatura em São Sepé

O final do dia desta quarta-feira (11) foi marcada por momentos inesquecíveis de muita alegria e emoção durante a solenidade de formatura do curso de Projeto Bombeiro Mirim.

O 1º tenente QTBM Ivan Flores da Rosa, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de São Sepé juntamente com os soldados Matheus Severo Donadell, Cícero da Rosa e Maicon Oliveira Ribeiro coordenaram a grupo de formandos do Projeto Bombeiro Mirim 2019.

A cerimônia foi realizada na quarta-feira, no auditório Ulysses Guimarães na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, que marcou o encerramento das atividades da turma composta por 13 Bombeiros Mirins, na idade de 10 e 12 anos. Crianças em situação de vulnerabilidade social foram selecionadas para fazerem parte do projeto.

Concluíram uma verdadeira jornada de conhecimento e experiência que levarão para o resto de suas vidas e que adquiriram durante o curso que iniciou no mês de junho com 40h/aulas. Os alunos tiveram acompanhamento de enfermeiros, dentistas, psicólogos e biólogos. As aulas foram ministradas no Instituto de Educação Tiaraju, sendo que várias aulas práticas foram no Clube Iguaçu e também no DDG.

O projeto visa a valorização dos princípios de ética, moral e cidadania, disciplina, responsabilidade com atividades de conscientização ambiental, atividades culturais, práticas esportivas, sócio-recreativas, além de temas específicos de bombeiro como prevenção de incêndios e noções de primeiros socorros.

Fonte e fotos: Jornal do Garcia.