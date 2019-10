Projeto Bombeiro Mirim realizou atividades no Dia da Criança

Na manhã deste sábado (12/10), o Projeto Bombeiro Mirim do 3º GBM de São Sepé realizou uma atividade diferente. Os bombeirinhos fizeram várias brincadeiras, como empinar pipa, jogar bola, pega pega, entre outras. A ideia foi comemorar o dia das crianças e, ao final, os pequenos tiveram uma surpresa: foram presenteados pelo militares do grupamento.

Além deles, as crianças familiares dos bombeiros mirins também receberam brinquedos, com um super lanche para encerrar a grande manhã. O efetivo do grupamento também efetuou a entrega de alguns brinquedos doados para famílias do bairro Cristo Rei, a fim de proporcionar um dia melhor para as essas crianças carentes.