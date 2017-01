Projeto “Calebe” realizará trabalhos em São Sepé

Um projeto da Igreja Adventista do Sétimo dia trouxe para São Sepé um grupo com 24 jovens que realizam ações sociais durante o mês de janeiro. Intitulado “Calebe”, a iniciativa que usa do período de férias dos jovens para realizar trabalhos voluntários deve ficar em solo sepeense até o dia 28 de janeiro.Um dos líderes do grupo, o jovem João Pedro Correia da Silva, de Cachoeira do Sul, esteve com o prefeito em exercício, Kéio Santos.

Na pauta do encontro, o grupo apresentou algumas atividades que pretende realizar, além de solicitar ao executivo demandas que possam ser atendidas por eles. Os participantes do “Cabele” estão hospedados na escola Maria José Valmarath.

Além do voluntariado em praças e pontos da cidade, eles também falam sobre temas como religião e saúde. A partir da segunda-feira, 23, ocorrem palestras sobre temas religiosos, às 20h, na escola Valmarath. A atividade é aberta para todos os públicos.

Estiveram presentes no encontro o prefeito em exercício, Kéio Santos, a secretária de Educação Paula Machado, além do Coordenador de Cidades, Manoel Kerubim. Ele estava acompanhado de outro participante, de Restinga Sêca, Michel Fraga, e do sepeense e membro da Igreja, Felipe Eduardo.