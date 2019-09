Projeto Cerca Viva vai arborizar área do Pamade

O setor de arborização de áreas públicas, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, está atuando para tornar o Pamade ainda mais agradável aos visitantes e praticantes de atividades físicas. De acordo com o técnico agrícola Fabiano Silveira, o projeto Cerca Viva, atualmente em andamento, tem como objetivo contribuir para a qualidade do ar no local, bem como com o sombreamento do campo e das arquibancadas.

Conforme Silveira, serão plantadas nos arredores, espécies nativas de grande porte, fácil manejo e boa adaptação, que produzam flores e pequenos frutos. Além de tornar a região mais bonita, a iniciativa vai servir de barreira física entre o campo e o Parque Ambiental. As primeiras mudas do tipo “canela”, destinadas ao Pamade chegaram na semana passada. A expectativa é que exemplares de jacarandá, palmeiras e coqueiros sejam recebidos em breve para o início dos plantios.

O projeto Cerca Viva também visa cumprir função social diante da política ambiental do setor de arborização, que exige o replantio ou a doação de 5 a 10 mudas por cada árvore cortada no Município de São Sepé. Os interessados em colaborar com a iniciativa doando qualquer quantidade de mudas podem entrar em contato com a Secretaria envolvida.