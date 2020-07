Projeto “Circuito Cultural Virtual” começa hoje, sexta-feira

O Workshop Quarentena Teatral será a primeira atração do Projeto “Circuito Cultural Virtual” no dia 24 de julho. A live de lançamento das atividades do Projeto ocorreu na noite de quinta-feira, dia 23, pelo faceboook da CMP Produções e quem perdeu pode ver na página.

A Quarentena Teatral conta com uma programação que inclui 12 aulas (de 24 de julho a 01 de setembro) de uma hora cada, onde a atriz, diretora e professora de teatro, Taís Gauer ministrará aulas temáticas com contação de histórias, técnicas de expressão corporal e vocal, curiosidades e breve teoria teatral.

A primeira atividade ocorrerá nesta sexta-feira, dia 24 de julho, às 19h por um canal que será disponibilizado aos inscritos.

Formada em interpretação e direção teatral pela Faculdade de Artes Cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a profissional possui uma vasta experiência em aulas e oficinas teatrais para crianças, jovens e adultos.

As atividades têm como objetivo promover a experiência teatral através de lives educativas explorando através de um formato de aulas virtuais, atividades e exercícios consolidados pela experimentação presencial.

A professora explica que no primeiro dia de aula serão sobre jogos teatrais de iniciação e um breve relato sobre a história do teatro. Conforme a evolução e aceitação das atividades propostas, as aulas serão gradativamente moldadas e planejadas pelas possíveis exigências e necessidades desse novo conceito pedagógico.

O Projeto “Circuito Cultural Virtual” é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

A programação diária do evento será divulgada em nossas plataformas digitais: redes sociais facebook (CMP Produções Culturais), Instagram (cmpprodutora) e youtube (https://www.youtube.com/channel/UCRDBpMbY53a5tDjg75heJQQ?view_as=subscribe).

Ao todo, serão desenvolvidas 87 atividades ao longo do projeto.