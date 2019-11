Projeto cultural leva oficinas ao Lar do Idoso

O projeto cultural “Arte ao Alcance de Todos”, que está sendo realizado em São Sepé, também desenvolveu ações no Lar do Idoso. No local, houve atividades como “Oficina de Expressão Corporal e o Imaginário”, sob comando da professora de educação física, Roberta Bevilaqua.

Segundo Roberta, a ação é gratificante. “O dançar, no asilo, é conforme o imaginário e a possibilidade de cada um. As músicas tocadas levam cada um a lembrar de suas memórias afetivas. Aos vovôs que podem dançar, reúnem-se em roda, e aqueles que não há possibilidades ficam juntos, cantando ou acompanhando o ritmo de cada música. Acontece, geralmente, uma vez por semana, com muita alegria, afetividade e vitalidade de cada vovô!”, salientou.

O referido projeto tem produção de CMP Produções Culturais, com patrocínio da Arrozeira Sepeense, e financiamento do Pró-Cultura/RS LIC.