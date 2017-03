Projeto de proibição de fogos vai à votação hoje, na Câmara

A sessão da Câmara de Vereadores de São Sepé desta terça-feira (7) terá a Tribuna Livre ocupada pela representante da Associação de Familiares e Apoiadores da Associação (Afapass), Izabelle Ribeiro, que explanará os pontos negativos da soltura de fogos de artifício para pessoas com autismo. O assunto estará na ordem do dia. O Projeto de Lei 06/2017, que proíbe a soltura e manuseio de fogos de artifício com estampido no município, de autoria do vereador Renato Rosso (PP), será votado hoje.

Outros três projetos do Executivo receberão o voto dos vereadores. As matérias propõem a ampliação da carga horária das funções de assistente social e agente administrativo da Prefeitura e a alteração na Lei que versa sobre a atribuição de Fonoaudiólogos do município.

Também serão entregues moções legislativas aos policiais militares Rogério Pilar de Rosso, Elisandro Moreira e Douglas Machado Jardim e ao policial civil Renato Pilar de Rosso, por ato de bravura na atuação dos mesmos durante assalto às agências bancárias Sicredi e Banco do Brasil, em dezembro do ano passado.

Em apreciação no plenário há ainda dois Pedidos de Informação à Administração Municipal, do vereador Paulo Nunes (PSB), solicitando relatório de custos para a realização do Carnaval Municipal de 2016 e 2017 e cópia do Contrato de Locação dos banheiros públicos utilizados no Carnaval Municipal de 2017.

Integram a pauta desta noite ainda quatro Pedidos de Providências, de autoria do vereador Tavinho Gazen (PDT) e outros três pedidos dos vereadores Elcio Teixeira (PMDB), Zilca Camargo (PDT), Lauro Ouriques (PPS).

Tavinho solicita à Prefeitura a recuperação das calçadas do bairro Londero; das ruas do bairro Cristo Rei, especialmente nos cruzamentos; da Rua Osvaldo Aranha, no bairro São Cristóvão e da rua Rodolfo Gressler, no bairro Tatsch.

Elcio pede a recuperação da estrada geral e corredores da localidade de São Rafael. O vereador Lauro pede a aplicação de legislação que trata do cuidado do passeio público em ruas que possuem meio-fio pelos proprietários dos prédios nestes locais. Já a vereadora Zilca demanda o conserto dos equipamentos de ginástica instalados na pracinha da Corsan.

A sessão tem início às 18h e é transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir, acesse o site www.saosepe.rs.leg.br e role a barra de rolagem até o fim da página.