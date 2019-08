Projeto Flores Para Todos chega a São Sepé

O projeto de extensão Flores para Todos, que busca divulgar a floricultura como alternativa de renda e de diversificação de culturas para agricultores familiares no RS, SC e PR, está na quarta fase. No município de São Sepé, temos três unidades com Gladíolos (Palma de Santa Rita) na Unidade Demonstrativa da Emater/ASCAR no Sindicato Rural e nos produtores Rodrigo Loro Trevisol e Tailor de Rosso Jaime.

A comunidade terá oportunidade conhecer a produção de Gladíolos serem demonstrado na Expofeira Regional que ocorrerá dos 11 a 13 de outubro de 2019. Segundo o Extensionista Rural Werner Ritter Wegner foram plantadas quatro variedades de Gladíolos T704 no dia 01/07/2019, Amsterdam 07/07/19, Jester 20/06/19 e Red 20/06/19. O plantio foi programado pelo aplicativo Phenoglad baseado na data em que desejamos que as flores estejam desenvolvidas que será durante a Expofeira Regional que ocorrerá em Outubro. No dia 11 de outubro ocorrerá o dia de Campo da Emater na Unidade Demonstrativa, onde será apresentada uma estação técnica sobre o plantio e desenvolvimento dos Gladíolos.

O projeto Flores para Todos é uma realização das Equipes PhenoGlad de várias universidades e institutos Federais do RS e da Emater do RS.