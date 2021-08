Projeto para aquisição de um castramóvel é aprovado na Câmara

Em regime de urgência, foi aprovado na sessão ordinária desta terça-feira, 3, o PL 049/2021 que autoriza o Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 160 mil para a aquisição de um castramóvel para São Sepé. O recurso chegou ao município através de emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Pompeo de Matos (PDT) com articulação do vereador Matheus Leão (PDT).

O equipamento é um demanda antiga da União Sepeense Protetora dos Animais (USPA) que defende a necessidade de castração dos animais como forma de conter a proliferação de animais soltos nas ruas e o consequente abandono e maus tratos.

Para o vereador responsável por intermediar a verba parlamentar, essa conquista é resultado do esforço dos engajados pela causa animal em São Sepé. “A aquisição do castramóvel vem para agilizar o trabalho que a USPA vem fazendo na nossa cidade, com certeza é questão de saúde pública e de suma importância para a comunidade”, destacou Matheus Leão.

Fonte: Câmara de Vereadores de São Sepé, por Mateus Friedrich Barreto/Jornalista