Projeto prevê construção de uma “Rua Coberta” em São Sepé

A Prefeitura Municipal encaminhou à Câmara de Vereadores Municipal Projeto de Lei que autoriza o uso de um recurso de 240 mil reais na construção de uma cobertura na Rua Plácido Gonçalves no trecho entre as Ruas Plácido Chiquiti e Coronel Veríssimo.

O recurso é oriundo da Consulta Popular de 2018 e teria como objetivo, inicialmente, a construção de um Pórtico na entrada da cidade. A verba está vinculada à Secretaria do Turismo do Estado, e foi conquistada pelo voto popular no ano passado. Este é o terceiro ano consecutivo que o município conquista recurso na área do turismo e infraestrutura.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, a construção de um Pórtico é inviável com este orçamento. Então, propõe a utilização do recurso na construção de uma “Rua Coberta”. A secretaria informou também que já recebeu sinal verde do Governo do Estado para substituir o uso do recurso pela obra da rua coberta. A autorização é necessária, pois a aplicação da verba na construção de um Pórtico já está prevista no orçamento estadual.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Nunes, o PL será analisado e debatido entre os Vereadores e a Comunidade. Ainda conforme o Presidente, será realizado no dia 24 de julho, uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores com a população para debater o Projeto. “Vamos chamar a comunidade para debater este recurso já que é para a população. Esperamos que os futuros usuários definam onde será aplicado este recurso”, ressalta Paulo Nunes.

A Câmara elaborou uma enquete na Página Social Facebook para saber a opinião da comunidade. Acesse e vote.