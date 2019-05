Projeto Saúde na Escola será lançado em junho

O Projeto Saúde na Escola possui o objetivo de reduzir a violência através da promoção de saúde e educação, com o fortalecimento dos vínculos familiares, buscando o estímulo saudável do convício social, com foco no protagonismo dos jovens.

Sempre atentos às demandas dos adolescentes, os profissionais da área de educação, saúde e assistência social vêm identificando cada vez mais a necessidade de um cuidado preventivo e de valorização da vida para os jovens, possibilitando momentos de reflexão sobre seus sentimentos, pensamentos, cuidados com o corpo e principalmente o vislumbre de possíveis projetos de vida.

O Projeto será realizado no decorrer do ano de 2019 em conjunto com as Secretarias de Saúde, Educação, Habitação e Assistência Social e Esportes, tendo ainda o apoio da Fundação Cultural, do Conselho Tutelar, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Forças de Segurança Pública.

O lançamento do Projeto ocorrerá no dia sete de junho de 2019, às nove horas na Escola Professora Maria José Valmarath.

Os Encontros na comunidades para jovens e suas famílias ocorrerão nas seguintes datas:

12/06/2019 pela manhã: ESF Block;

12/06/2019 pela tarde: ESF Rural;

10/07/2019: ESF Lôndero;

14/08/2019: ESF Pontes;

11/09/2019: ESF XV;

09/10/2019: ESF Tatsch e UBS Centro.