Promoção 15 anos Rede Vivo realiza primeiro sorteio

A promoção 15 Anos Rede Vivo, que começou em março e traz como garotos-propaganda o Guri de Uruguaiana e o Licurgo, está preparando uma baita festa para conhecer seus primeiros ganhadores. Dia 3 de agosto, a partir das 15h, na Rede Vivo de Itaqui, serão sorteados os primeiros 45 vale-compras de R$ 500,00, sendo 15 prêmios por região. O primeiro sorteio contará ainda com mateada com a Ervateira Cristalina, música, brinquedos para as crianças, degustações, apresentações artísticas e diversas atrações, além de transmissão ao vivo pelas rádios Cruzeiro do Sul e Tchê São Gabriel, com possibilidade de acompanhar pela internet nos sites das estações.

Os clientes que realizaram compras acima de R$ 50,00 em qualquer supermercado da rede puderam depositar seus cupons até o dia 27 de julho. Ao se cadastrar no hotsite da promoção (aniversario.redevivo.com), também é possível receber os cupons já preenchidos, precisando somente marcar a resposta correta na pergunta.

Até o momento, já foram distribuídos mais de 780 mil cupons. A Rede Vivo lembra ainda que a promoção continua e todos os cupons, inclusive os contemplados, voltam para as urnas e participam do sorteio final, em dezembro. Os clientes podem continuar participando e aumentar as chances de ganhar.