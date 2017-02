Na sexta, 17, uma propriedade rural do Cerrito do Ouro, foi invadida por três indivíduos que após render e agredir um funcionário furtaram vários objetos do local deixando o funcionário amarrado. Depois da fuga dos bandidos, o funcionário conseguiu pedir ajuda aos vizinhos. Os suspeitos fugiram em um Chevette vermelho sendo sua direção ignorada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.