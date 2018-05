Propriedade rural é invadida por cinco indivíduos armados

Na manhã desta quarta-feira, 16, por volta das 9 horas, a propriedade rural pertencente ao sr. Ari Osório, próxima ao Rincão dos Teixeiras, foi invadida por cinco indivíduos armados. Durante o assalto uma senhora que estava no local foi feita de refém. Os assaltantes levaram uma caminhonete Fiat Strada de placas INH 9736 e fugiram em direção a São Sepé.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e ao fazerem buscas localizaram a caminhonete no Passo do Fraga. Os policiais continuam na busca dos assaltantes que podem estar fugindo a pé pelos matos da região.