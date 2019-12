Proprietário de Lancheria de São Sepé morre durante pescaria

O proprietário de uma Lancheria em São Sepé morreu nesta quarta-feira, 25, quando estava acampado em uma pescaria. As informações são da Brigada Militar.

Holmes Vasconcelos, 57 anos, tinha saído para pescar com um genro na localidade de São Rafael, interior de São Sepé. Por volta das 18h, o genro comunicou à Brigada Militar que, ao chegar no carro onde Holmes tinha ido descansar, constatou que ele estava morto. Suspeita-se de que tenha ocorrido um mal súbito.A Brigada Militar de São Sepé atendeu à ocorrência e constatou a morte do homem.

Holmes Vasconcelos tinha uma lancheria na esquina da Estação Rodoviária de São Sepé. Muito conhecido na cidade, sempre trabalhou no comércio de lancheria. Na década de 80, tinha a tradicional Lancheria Quebra Gelo, na Avenida Getúlio Vargas, um dos points da cidade na época. Mais tarde ele deixou São Sepé, mas acabou retornando e instalou sua lancheria na esquina da Estação Rodoviária.

Fonte: Jornal do Garcia.