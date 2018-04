Protesto por melhoria na estrada de Jazidas

A estrada de Jazidas, 3º Distrito, amanheceu nesta quarta-feira, 4, bloqueada por produtores rurais. A preocupação dos produtores com a má conservação da estrada que receberá o escoamento da produção de grãos da região nos próximos dias levou ao levante, que tem por objetivo chamar a atenção das autoridades competentes. Esta estrada é constantemente motivo de reclamações e pedidos de melhorias junto à secretaria de obras do município, o setor de transportes, tanto da safra, escolares, bem como de moradores que utilizam a estrada são unânimes em relatar o descaso e a demora das demandas. Segundo um morador “nada vem sendo feito, por isso resolvemos fazer o bloqueio, pois além da falta de segurança a estrada possui buracos e lama”. O trecho bloqueado fica próximo ao “Corredor do Ipê” e os produtores prometem deixar a estrada bloqueada até que o Poder Executivo se manifeste. As aulas da Escola Eno Brum foram canceladas e o ônibus que faz a linha para a cidade não circulou hoje.

São cerca de 30 pessoas na manifestação, sendo agricultores e motoristas.

Fotos: Alice Carpes.