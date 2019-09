Provas do concurso de São Sepé são anuladas

A identificação de uma divergência entre os editais publicados no site da prefeitura de São Sepé e na página do INQC, empresa responsável pela realização do concurso resultou na anulação de parte das provas para provimento de vagas e cadastro de reserva realizado no dia 1° de setembro. A decisão de cancelar parte do processo tem por objetivo garantir a transparência e a idoneidade do processo.

A medida visa corrigir o conteúdo de subitens do edital n° 01/2019, que dizem respeito aos quadros de cargos, e que foram alterados pela empresa organizadora sem comunicação prévia ao Executivo Municipal. Em razão disso, os documentos publicados nos portais da prefeitura e do INQC eram diferentes, quando deveriam ser exatamente iguais.

Enquanto no edital publicado no site da prefeitura as questões de legislação apareciam como classificatórias para o cargo de fiscal, no site do INQC a mesma disciplina foi colocada como classificatória e eliminatória. Já a informática exigia pontuação mínima para os cargos de atendente de farmácia, auxiliar de saúde bucal, monitores, recepcionista e secretário de escola, enquanto o correto seria apenas o caráter classificatório.

Desta forma, as provas objetivas para os cargos de fiscal, atendente de farmácia, auxiliar em saúde bucal 30h e 40h, monitor de apoio à criança, monitor de oficinas terapêuticas, monitor para o transporte escolar, recepcionista e secretário de escola realizadas pelos candidatos, bem como os recursos impetrados estão anulados. Os novos exames vão ocorrer no dia 13 de outubro de 2019 em horário e locais a serem divulgados através de edital. Eles são destinados exclusivamente aos candidatos presentes no dia 1° de setembro.