Provas do concurso público de São Sepé ocorrem neste domingo

O domingo, 1° de setembro, promete ser de movimentação atípica em São Sepé. Isto porque serão realizadas as provas do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva.

A Secretaria Municipal de Administração trabalhou durante toda a semana no planejamento da logística do certame, que tem números expressivos. No turno da manhã, são esperados 1.357 candidatos. À tarde, 2.282 vão realizar os exames objetivos. Os inscritos serão distribuídos entre 16 locais de provas, e contarão com ajuda de 168 servidores que vão atuar no processo.

A equipe organizadora orienta que os concorrentes cheguem com uma hora de antecedência aos endereços onde prestarão o exame. Para ingressar na sala, é necessário apresentar documento com foto. A caneta para marcação no cartão-resposta deve ser de cor azul ou preta, fabricada em material transparente.

Esclareça suas dúvidas:

Que dia serão realizadas as provas?

Domingo, dia 1° de setembro

Não sei meu local de prova. Onde consulto?

Acesse o link: http://www.inqc.org.br/index.php?tela=200&concurso_id=73

Qual o horário das provas?

No turno da manhã, às 8h30. À tarde, 14h. Porém, os candidatos devem chegar com uma hora de antecedência.

O que levar:

Documento original com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Turno das escolas na prova do Concurso: