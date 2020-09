PSB realiza Convenção Municipal e define candidaturas

O Partido Socialista Brasileiro de São Sepé realizou Convenção Municipal na noite de segunda-feira, 14, quando definiu os candidatos e ações a serem desenvolvidas nas eleições de novembro.

Quanto a chapa majoritária o PSB decidiu apoiar a candidatura de João Luiz Vargas e Fernando Vasconcelos em uma coligação que terá também com os partidos PDT, PT e PSB.

Nominada de vereadores do PSB terá:

Afonso Henrique Cardoso Aires (Professor Afonso), Jaciara Rosa Fonseca (Jaciara Rosa), José Gabriel Vidal Santana (Gabriel Vidal “Rato”), Paulo Getúlio Domingues Nunes (Paulo Nunes), Rodrigo Ferreira da Rosa (Rodrigo Ferreira) e Vitória Pires Forgerini (Vitória Forgerini).

Além dos nomes citados a Convenção ainda aprovou os nomes de Claudiocir Ferreira, Eduardo Brum Machado (Mestre Duda), Gilberto de Souza Cavalheiro e Marcio Cunha Costa (Márcio do Samuka´s). Para que seja viável a inscrição dos suplentes a comissão executiva ficou autorizada a buscar mais uma candidatura feminina para cumprir a legislação eleitoral que exige o mínimo de 30% de participação de ambos os gêneros.