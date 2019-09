PSB solicita contratação para a Assistência Social

Em face a atual conjuntura social, levando em conta o contexto nacional e estadual que refletem fortemente no município, percebemos que se faz necessário o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a assistência social a curto, médio e longo prazo. Para tanto, o PSB acredita que se faz necessária a contratação de um profissional qualificado e comprometido com a temática. Sabendo que existe um cargo de fundamental importância vago, solicitamos juntamente ao poder executivo a contratação de um secretário adjunto para a Secretaria de Assistência Social e Habitação para garantir uma melhor qualidade na prestação dos serviços e planejamento de ações.

A bancada do PSB após estudos constatou falhas em alguns serviços prestados e não programados para o desenvolvimento social. “Acredito que este profissional venha para somar no trabalho, não será custo, mas sim benefício para a comunidade que mais precisa, e será de extrema importância para articular as parcerias público-privadas, dialogar, cadastrar entidades e projetos, instruir essas entidades para regulamentação, proporcionar captação de recurso, criar banco de dados e informações, fazer mediações de soluções e articular a rede entre outras funções combinadas com as secretarias, salienta Paulo Nunes”.