PT articula eleições 2020

O PT de São Sepé reuniu, no domingo, dia primeiro, o diretório eleito para os próximos quatro anos e demais militantes. O encontro aconteceu nas dependências do CTG Ronda Crioula, local escolhido para sediar a realização do curso de Comunicação e Formação Política pela Fundação Perseu, que contou com presenças do secretário da Fundação Marcelo Beneditto, participação do secretário de comunicação Augusto Guterres, secretário de Formação Política do PT Estadual Luis Henrique Heidel, presidente do PT de Santa Maria Sidinei Cardoso, do vice-prefeito de Formigueiro Marcelo Motta e demais membros da direção local. Prestigiaram o ato cerca de 140 filiados e simpatizantes.

“Este curso, seguido do almoço festivo que fez parte da agenda do dia, consagrou a festa da democracia, com apresentação de pré-candidatos ao pleito municipal de 2020”, declarou Júlio Lima, Secretário de Organização política. Estiveram presentes também o coordenador regional do PT Paulo Conceição e representantes dos mandatos dos deputados Valdeci Oliveira e Paulo Pimenta. O presidente eleito do PT de São Sepé, Paulo César Gazen enfatizou o novo momento de crescimento do PT municipal afirmando a disposição da apresentação de nomes qualificados para as próximas eleições no que foi seguido pelo vice-prefeito de Formigueiro Marcelo Motta que afirmou que o PT de Formigueiro terá candidatura própria.

“A direção saiu fortalecida deste grande evento com mais filiações, e maior entrosamento entre os pares, agradeço a todos pela presença nesta festa da democracia”, finaliza Paulo César Gazen.