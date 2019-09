PT de São Sepé elege nova direção

O PT Sepeense reuniu seus filiados neste domingo para eleger a nova direção para o período 2020/22, assim como votar nas chapas de delegados estadual e federal. Houve, a nível municipal, uma chapa de consenso, sendo indicado Paulo Cezar Gazen como futuro presidente do Partido.

O presidente eleito agradeceu a confiança depositada, e se comprometeu a fortalecer o partido para a eleição de 2020 onde o PT terá uma grande participação de candidatos a Vereadores e um nome forte para a majoritária, mas não descartando uma união de esquerda para fazer São Sepé realmente ter outra visão de crescimento, de desenvolvimento social e econômico onde a classe trabalhadora será mais valorizada.

Paulo Cezar Gazen representou a corrente interna do PT, Resistência Socialista, que tem no deputado federal Paulo Pimenta a liderança no Rio Grande do Sul e no Brasil.