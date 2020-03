Publicada sentença da “Operação Adsumus”

Foi publicada em 04/03/2020, a sentença proferida pelo Juiz de Direito Francisco Schuh Beck, da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé, relativa à ação penal (processo nº 130/2.18.0001461-1) derivada da “Operação Adsumus”, deflagrada pela Polícia Civil em julho de 2018.

Dos 16 acusados pelo Ministério Público, 12 foram condenados e 4 absolvidos.

As condenações foram pelos crimes de organização criminosa armada, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

A organização criminosa articulava-se para a aquisição de armamento de alto poder de fogo, e atuava em ao menos quatro municípios do Rio Grande do Sul.

As penas de prisão, somadas, alcançam 208 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Foram também impostas multas que, somadas, ultrapassam R$400.000,00. As penas de prisão,

individualmente, variam de 34 anos e 6 meses de reclusão a 13 anos e 10 meses de reclusão.

Seguem trechos da sentença proferida:

Acerca da desnecessidade da apreensão física de entorpecentes em poder dos acusados para a caracterização do tráfico de drogas:

“É cediço que os líderes de organizações criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes não executam, manu propria, atos de traficância, cingindo-se a ordená-los. Exigir, para a configuração do crime de tráfico, a apreensão física da droga em poder do acusado é relegar à impunidade os seus mandantes.”

Sobre a organização criminosa formada:

“A organização criminosa constituída pelos réus apresentava acentuada abrangência territorial, com a prática de crimes de diversas naturezas. No mesmo sentido, destaco a concentração da atuação da organização criminosa em bairro específico do município de São Sepé, implicando agravamento da insegurança pública no local e suprindo o fornecimento de drogas no município e na região. Em relação à atuação, os crimes organizados por extensão, ou seja, em decorrência da organização criminosa estabelecida, variavam de crimes violentos a crimes patrimoniais, a exemplo de coações, receptações, posse, porte e comercialização ilegal de armas de fogo, acessórios e munições.”

“Destaco o caráter familiar da organização. O comando era centralizado em um mesmo núcleo: filho, mãe e companheira. Veja-se que tal estrutura criminosa é de há muito recorrente na história. Organizações criminosas que atuam de modo territorialista são tradicionalmente estruturadas em torno de um núcleo familiar, a modo siciliano.”

Seguem alguns números do processo:

Acusados: 16

Condenados: 12

Absolvidos: 4

Penas de prisão somadas: 208 anos, 6 meses e 20 dias

Pena mais alta: 34 anos e 6 meses de reclusão

Pena mais baixa: 13 anos e 10 meses

A denúncia foi recebida em 13/09/2018 e a sentença foi publicada em 04/03/2020.

Durante o processo foram ouvidas 25 testemunhas e interrogados os 16 acusados.

A sentença publicada possui 132 páginas.

Relembre o caso:

Na manhã de quarta-feira, 25 de julho de 2018, a Polícia Civil desencadeou em São Sepé, Santa Maria e Caxias do Sul, a Operação Adsumus (“estamos atentos”, em latim). Em São Sepé foram presos 14 pessoas ao todo, sendo 9 homens e 5 mulheres, com idades entre 19 e 60 anos.

De acordo com a delegada titular de São Sepé, Carla Dolores de Almeida, a investigação começou a cerca de 11 meses por meio de escutas telefônicas.

Os presos são suspeitos de integrarem uma facção de tráfico de drogas no município sepeense.

Em São Sepé durante a operação, que foi realizada no Bairro Cristo Rei, foi apreendido meio quilo de maconha, celulares, munições, simulacro de arma de fogo e produtos possivelmente originários de furto. Já em Santa Maria foram encontrados 10 celulares e uma chave micha além de ser descoberta uma parede falsa na PESM.

As mulheres detidas já foram encaminhadas ao presídio de Santa Maria e os homens serão conduzidos ao Presídio de São Sepé.

A operação contou com um efetivo de aproximadamente 72 policiais de São Sepé, Santa Maria, Caçapava do Sul, Santiago, Mata, Ivorá, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Agudo, Dona Francisca, São João do Polêsine, Tupanciretã, São Pedro, Nova Palma e Itaara.