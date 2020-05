Quadrilha que aplicava golpes com cartões bancários em São Sepé é presa

Roupas, máquinas e dinheiro foram apreendidos

São Sepé está entre os municípios onde o grupo atuava; ação foi integrada pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu nessa quinta-feira, 30, a quadrilha responsável por aplicar golpes envolvendo cartões bancários, inclusive no Vale do Rio Pardo. Os quatro homens foram presos na Serra Gaúcha, nos municípios de Bento Gonçalves e Vacaria.

Entre os municípios onde o grupo agia está Rio Pardo, cuja Delegacia de Polícia contribuiu na operação que resultou nas prisões. Foram apreendidas máquinas de cartões, dinheiro e veículos, além de cartões de crédito e débito, durante a ação.

Após o registro de ocorrências nas delegacias, foi identificado um dos veículos utilizados pelos criminosos nos golpes. A informação foi repassada da Polícia Civil para a Polícia Rodoviária Federal.

Por volta das 13 horas, agentes da PRF abordaram os ocupantes de um Ka, de propriedade de uma locadora de veículos, na BR-470, em Bento Gonçalves. No carro estavam dois paulistas, ambos de 26 anos, transportando diversas máquinas de cartão e R$ 5.174,00 em dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, eles haviam sido gravados aplicando o golpe em algumas vítimas, utilizando roupas e bonés que também estavam no carro. Ambos foram presos e o carro e materiais foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal.

• Mais duas prisões

Ainda na tarde dessa quinta, com as informações obtidas por meio da primeira prisão, os serviços de inteligência da PRF e da Polícia Civil descobriram um segundo veículo utilizado pela quadrilha. O carro era um Argo, também locado.

Os ocupantes deste veículo foram abordados algumas horas depois, em Vacaria. Também com diversas máquinas de cartão utilizadas no golpe, outros dois paulistas, de 30 e 40 anos, foram presos. Os quatro homens, o material apreendido e os veículos foram apresentados à Polícia Judiciária.

Conforme o delegado Anderson Faturi, titular da Polícia Civil de Rio Pardo, as prisões foram importantes considerando que “essa quadrilha agiu em vários pontos do RS, nos últimos dias, além de Rio Pardo, Venâncio [Aires], Santiago, São Sepé, São Francisco de Assis e outras cidades”, disse. “A Polícia Civil de Rio Pardo participou das investigações e, no dia de ontem [quinta-feira, 30], colaborou com informações e fornecimento de diversos elementos de prova pra que os indivíduos fossem autuados e presos”, explicou o delegado.

• O golpe

Um criminoso ligava para as vítimas simulando ser funcionário de uma loja e informando que o cartão da vítima havia sido clonado. Ele obtinha dados das vítimas e informava que um funcionário do Banco Central iria à casa dela para recolher os cartões e encaminhar para a perícia.

Outro criminoso ia até a casa da vítima, dizendo ser funcionário do Banco Central, e recolhia os cartões. Os estelionatários utilizavam os cartões para compras, inclusive por meio das máquinas que eles possuíam, cuja origem será investigada. A quadrilha age em várias regiões do Estado, e as investigações continuam para descobrir os outros envolvidos e prendê-los.

Em relato ao Portal Gaz na quarta-feira, 29, o delegado Anderson Faturi informou que a Delegacia de Polícia de Rio Pardo registrou pelo menos cinco casos de golpes envolvendo clonagem ou interceptação de cartões bancários.

O delegado alertou para que as pessoas não entreguem cartões e outros dados para ninguém. “Em hipótese alguma entreguem seus cartões com senha para quem quer que seja. Seja a pedido do banco ou de qualquer outra pessoa. Se tiver qualquer problema com o cartão, compareça pessoalmente na agência bancária. Mesmo no período que estamos vivendo, nestes casos é necessário.” E ele ainda completa: “Caso passe por alguma situação parecida, procure a delegacia para que possa ser investigado”.

