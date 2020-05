Quase 10 quilos de maconha são apreendidos em Caçapava do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 9,8 quilos de maconha em um carro na madrugada desta quinta-feira em Caçapava do Sul. O caso aconteceu na BR-290. O motorista, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, policiais deram ordem de parada ao condutor de um Corsa emplacado em Alvorada. Ele tentou fugir com o veículo, mas logo foi interceptado. No interior do carro foram encontrados 10 tabletes de maconha que seriam levados para São Sepé.

Fonte: DiarioSM