Raio atinge árvore na Praça das Mercês

No início da tarde de hoje, sábado, 07, por volta das 14h30, um raio atingiu uma das árvores centenárias da Praça das Mercês, no centro da cidade, próximo à esquina das ruas Plácido Gonçalves e Plácido Chiquiti, danificando, além da árvore, o monumento de pedra em homenagem ao guarda municipal Dionisio Pereira da Silva.

Com o barulho as pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas, por sorte os danos foram somente nas árvores e no monumento. Nenhuma pessoa foi atingida.