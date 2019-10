Raio causa estragos em residências no centro da cidade

Na manhã de hoje, quarta-feira,16, por volta das 8 horas, um raio atingiu uma residência na rua Osvaldo Aranha, próximo à Câmara de Vereadores, em São Sepé.

De acordo com relatos e imagens colidas no local, o raio atingiu um coqueiro no pátio da residência. Com a violência da descarga, foi aberto um buraco ao lado do quarto do casal, e a central de disjuntores ficou destruída.

Aparelhos elétricos , móveis e a vidraçaria do imóvel ficaram destruídos.

O proprietário, Luiz Carlos Scherer e sua esposa Voninha, que se encontravam na residência estavam dormindo no momento do ocorrido, não se ferindo com gravidade, apenas um leve arranhão na testa da mulher.

Com o impacto do raio, o marco e o vidro da janela do quarto foram arremessados pelo quarto, chocando-se contra a parede do outro lado da cama,o marco da janela caiu aos pés da cama. A proteção de madeira que circundava a banheira de hidromassagem do banheiro do casal foi arrancada do entorno da banheira e deslocada no cômodo. Os aparelhos de ar condicionado queimaram, e toda a fiação elétrica da residência ficou comprometida.

Outra residência que fica em frente a atingida pelo raio, teve os vidros frontais quebrados.

Vizinhos também relatam estragos em suas caixas de luz e aparelhos de ar condicionado.

Acredita-se que outros aparelhos elétricos estejam queimados, declarou um vizinho, “Pois estamos sem energia, para fazer as averiguações”.