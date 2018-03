Rapper sepeense faz sucesso com vídeos gravados no Bairro Tatsch

Bruno Lopes de Carvalho Rosa ou King Delac, como se apresenta, nasceu em São Sepé, RS, seu primeiro contato com a cultura hip-hop foi aos 11 anos no bairro Tatsch quando amigos o convidaram para treinar Break (elemento dança do hip-hop). No fim de 2004 começou a se interessar pelas rimas, no ano seguinte mudou para Cachoeira do Sul com sua mãe, onde conheceu o grupo Afro Rappers MCs (grupo de maior destaque da época), a amizade com o grupo foi imediata e Delac se tornou integrante por um bom tempo, gravou algumas músicas e ficou no grupo até 2012. No fim do mesmo ano o rapper lançou de forma digital sua primeira mixtape solo ‘’Onde Faltar Amor, Vai Sobrar Ódio’’. Em 2014 criou seu selo independente chamado ‘’Latin Kings Records’’ onde lançou alguns trabalhos solos e participações com rappers de outros países como Argentina, Chile, México, Angola, Moçambique, El Salvador, Colômbia. Em 2015 criou o grupo Calle Nuestra (Nossa Rua) junto com o rapper Midurina e lançaram um EP demo ‘’Estamos En La Baia’’. Em 2016 o grupo Calle Nuestra Lançou o disco ‘’Bienvenidos A La Calle’’ com formação nova, King Delac, Neguinho Mc e Iago. Além de rapper Delac trabalha como Beatmaker (quem produz as batidas de rap), também fundador do coletivo Núcleo Cachoeirense De Artistas Periféricos (NCAP), trabalhando com projetos sociais, eventos voltados aos jovens e crianças das periferias da cidade. Com o trabalho de ativista, já esteve presente em algumas edições do fórum social mundial que aconteceram em Porto Alegre. No fim de 2017 mudou o nome do seu selo para Della Pandilla Records. Suas influências no rap nacional são o grupo gaúcho Da Guedes, os rappers paulistas C4bal, Naldinho e Sabotage, mas suas maiores referências são do rap de outros países latinos grupos e MCs como Bubaseta, K.K.C, Los Aldeanos, Vico C, Três Coronas, Norick, Tiro De Gracia, C-Kan, Lil Rob, Portavoz, EL B entre outros…

Mesmo que tenha mudado de São Sepé há alguns anos King Delac ainda mantém ligação com sua cidade e ao bairro onde cresceu, Tatsch, sempre que pode visita o bairro e os parentes que ainda vivem na cidade, em agosto do ano passado organizou junto com a ajuda dos professores e funcionários da escola Padre Théo uma oficina de grafite onde os grafiteiros Guilherme e Carine pintaram a escola. O grupo gosta de disseminar a arte do Grafite e aproveita a oportunidade para se colocar à disposição de empresários ou outras escolas que queiram realizar oficinas, “Não cobramos nada além da passagem, assim como fizemos na Escola Padre Théo”, salienta Delac. “Quando estivemos na Padre Théo aproveitamos a atividade e gravamos um clipe ’quebrando regras’ no pátio da escola” (link no final do texto). No mesmo ano Delac juntamente do seu grupo Calle Nuestra gravou o clipe ‘’da Tatsch a Promorar’’ onde cada rapper fala sobre a sua infância no seu bairro, mostrando que um bairro de periferia também tem coisas boas.

Os clips gravados em São Sepé podem ser assistidos acessando os links abaixo:

LINKS:

King DeLaC- Quebrando Regras (breaking rules) (Official Vídeo): https://www.youtube.com/watch?v=INuYfSj0C3M

Calle Nuestra – Da Tatsch A Promorar (Official Vídeo) São Sepé – Cachoeira do Sul – RS: https://www.youtube.com/watch?v=8yJM3e52QwA