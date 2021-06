Recém nascido é encontrado morto embaixo de uma cama

A Brigada Militar, após receber informação da Polícia Civil de que uma mulher com iniciais C.L.S. estaria internada em Santa Maria no HUSM e que de acordo com o Boletim Médico, C.L.S. teria relatado ter sofrido um aborto espontâneo e ter jogado o feto no vaso sanitário. Como a versão da mulher não condizia com o quadro que apresentava, uma guarnição se deslocou até a rua Juscelino kubitschek para averiguar o fato, sendo localizado no quarto, embaixo da cama, uma criança do sexo masculino, morta, enrolada em toalhas dentro de um saco plástico. O local foi isolado.

A avó de C.L.S. relatou que a família desconhecia a gravidez.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas e de acordo com a perita, a criança teria 9 meses e foi encaminhada para necropsia.