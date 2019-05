Recolhimento de moto adulterada

Na manhã deste domingo, 19, por volta das 10 horas, em patrulhamento no bairro São Francisco, foi avistado pela guarnição de serviço uma motocicleta, Titan de cor azul, com placa IFM 2900. Abordada na rua Osvaldo Aranha bairro Kurtz, conduzida por O.A. dos S. Ao consultar no sistema essa placa, constatou-se que a placa é de uma motocicleta Titan de cor verde, consultado pelo número do motor essa motocicleta tem a placa original IKP 5734, está baixada no sistema Detran, ainda estava com o chassi cortado.

Diante do fato, foi confeccionado Boletim de Ocorrência e a motocicleta recolhida para o depósito do Detran.