RecreArte Sesc chega a São Sepé nesta sexta-feira (28)

Projeto itinerante do Sesc leva ações gratuitas de cultura e lazer para toda a comunidade

O projeto itinerante de cultura e lazer do Sesc, a RecreArte, chega ao município de São Sepé com uma programação especial para toda a comunidade a partir desta sexta-feira (28/07). A iniciativa contempla o público adulto e infantil, com apresentações de teatro, música e dança,contações de histórias, sessões de cinema de rua, intervenções artísticas, além de jogos recreativos e brinquedos infláveis. Mais informações podem ser obtidas na Unidade Sesc/Senac São Sepé (Rua Coronel Chananeco, 790) e pelo telefone (55) 3233.1074.

A RecreArte fica disponível até o domingo (30/07), em frente à Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho (Rua Plácido do Gonçalves, 1.508). Criada em 2013, a estrutura da RecreArte conta com carroceria medindo 12m x 2,6m, tampa lateral tipo “Palco” com medidas de 7.5m x 2.5m. Em São Sepé, a iniciativa tem realização do Sesc local em parceria Administração Municipal de São Sepé, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Casa da Cultura, Sindilojas, Secretaria de Saúde – Programa PIM, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Educação. Confira abaixo a programação completa.

Sobre o Sesc/RS – Com 70 anos de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, a Instituição pertencente ao Sistema Fecomércio-RS realiza ações em 100% dos municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de toda a comunidade. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Atualmente, a estrutura da Instituição conta com 43 Unidades Operacionais e 23 Unidades Sesc/Senac.

Programação RecreArte – São Sepé

28/07 – Sexta-feira