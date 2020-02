Reforço no policiamento e ruas trancadas no Carnaval

O Carnaval de Rua de São Sepé começa neste sábado, 22, e a estrutura para receber o público na Praça das Mercês já está preparada. Além do esquema de segurança, que contará com o apoio da Brigada Militar, ruas do centro serão bloqueadas para o trânsito de veículos. Os motoristas poderão consultá-las no mapa abaixo.

Para garantir a tranquilidade dos foliões, o policiamento será reforçado através de uma operação especial de Carnaval. Ainda neste sentido, as autoridades orientam os comerciantes para que não vendam bebidas alcoólicas para menores de idade. No local, haverá ainda o apoio da Secretaria Municipal de Saúde com uma ambulância para eventuais atendimentos.

A festa, com duração de três noites animadas pela Folia Banda Show, tem organização da Prefeitura de São Sepé através da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Serviço:

O que: Carnaval de Rua de São Sepé

Quando: dias 22, 23 e 24 de fevereiro.

Onde: Na praça das Mercês

Animação: Folia Banda Show

Programação:

Dias 22 e 24 das 22h até às 4h.

Sábado, 22, participação da bateria da escola de samba Os Kanalhas

Dia 23 das 19h até a 1h – Carnaval Infantil

Banheiros: estarão disponíveis na Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Prefeitura Municipal e em alguns bares conveniados no entorno da praça.