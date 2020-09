Reforma e ampliação da ESF Block está concluída

Depois da reforma e ampliação da ESF Pontes, agora a comunidade da Vila Block também pode contar com uma unidade de saúde mais espaçosa e confortável. Após meses de obras e um investimento de R$101 mil, o prédio ganhou novas salas e está melhor preparado para receber os servidores e a comunidade que necessita de atendimento médico e odontológico.

Na manhã desta quarta-feira, 2, o prefeito Léo Girardello, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Ellwanger e profissionais da pasta, estiveram no local para um ato simbólico de entrega do espaço. Na oportunidade, eles trocaram ideias com a equipe e agradeceram o envolvimento e empenho de todos para que a obra saísse do papel.