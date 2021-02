Reforma na Escola Liberato Fraga Prates

Após a chuva que atingiu São Sepé na última semana, a Escola Municipal Liberato Fraga Prates, no Bairro Pontes, precisou ser interditada devido um alagamento no prédio da instituição. A vistoria foi realizada pelo engenheiro da prefeitura, Rene Lima Brandt.

Conforme documento de interdição, o alagamento foi causado pelo deterioramento em alguns pontos do telhado e do forro da escola, o que pode causar a queda desses materiais. Além disso, a fiação também está comprometida por ter contato com água, podendo causar choque elétrico.

De acordo com a Secretária de Educação, Márcia Aires, na quarta-feira, 10 de fevereiro, será iniciado o reparo dessas estruturas, para que a escola possa ser reativada. Posteriormente, uma reforma mais ampla está prevista para acontecer em todo o espaço da instituição.

“É importante que todas as escolas estejam em boas condições para receber os alunos. Esse é um problema que estamos enfrentando e trabalhando para solucionar em São Sepé”, destacou Márcia.